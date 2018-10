Familia Trump; nuevo fraude millonario

La Habana, Cuba. – Otra sucia maquinación se descubrió ahora, la familia Trump no pagó millones de dólares en impuestos durante años. Así lo informó, en fecha reciente, la Associated Press (AP) en Nueva York.

Expertos opinan que el presidente estaría obligado a pagar ese dinero en multas civiles. The New York Times publicó un informe sobre la estafa que hicieron Trump y su familia a la Oficina de Rentas Internas durante décadas, que será investigado por las autoridades estatales y federales.

El mandatario insiste en que no cometió ningún delito en ese sentido, pero la realidad dice lo contrario.

AP señala que en estos casos las sanciones financieras pueden ser muy elevadas. Varios especialistas también consideran que la familia afronta la posibilidad de incurrir en una pena de hasta el 75 por ciento de los impuestos federales.

Según la AP una nueva jugarreta mezcla a la familia Trump evadiendo el pago de impuestos.

Un exasesor de Barack Obama dijo que las sanciones deben ser altas y de comprobarse estarian obligados a pagarlas. A esa pesquisa se unen funcionarios de Nueva York.

La Casa Blanca calificó el reportaje del Times como ataque mentiroso a la familia Trump. Su vocera Sarah Huckabee Sanders expresó que acertó en un punto: Trump padre no solo hacía transacciones con su hijo y actual presidente.

The New York Times señaló que el mandatario recibió de su papá 413 millones de dólares por fraudes. Y que su progenitor tampoco pagó impuestos sobre edificios regalados a él y sus hermanos, lo que será investigado.

¿Cuándo sucede este nuevo escándalo? A un mes de los comicios parciales en Estados Unidos, que incluye la renovación del Congreso.

