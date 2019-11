Provechoso debate para impulsar la Medicina Natural y Tradicional

La Habana, Cuba. – Funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y el consejo directivo de la Academia de Ciencias de Cuba intercambiaron en un fructífero encuentro sobre el desarrollo de la Medicina Natural y Tradicional.

La Directora Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAP, Ileana Morales, expuso las principales acciones como parte de la política para desarrollar ese tipo de medicina en el sector.

El jefe del Departamento de Medicina Natural y Tradicional del MINSAP, Johan Perdomo, recordó que en 1962 se realizó en la Isla para médicos el primer curso de Acupuntura, lo que muestra el impulso que hace décadas se le da a esa alternativa.

Diez son las modalidades terapéuticas de la Medicina Natural y Tradicional reguladas en Cuba, entre ellas la Fitoterapia y Ozonoterapia, informa la web del MINSAP.

