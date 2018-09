Lacónica crónica

Ya está listo el uniforme para volver a la escuela; preparada la mochila, los lápices y libretas. ¡Qué importante es el colegio para dominar las ciencias, para conocer la Historia, para alcanzar las estrellas!

La escuela es tan importante, que si el aula no existiera volveríamos de nuevo a vivir en las cavernas; todo retrocedería a los tiempos de la piedra.

La escuela es tan importante, que en países donde imperan el crimen y el terrorismo, la ignorancia y la violencia contra las aulas desatan la muerte y la balacera. Sin escuelas no hay cultura, ni Patria, ni inteligencia.

La escuela es fuente y semilla, es fragua, cumbre y hoguera; en ella el conocimiento se rezuma y se festeja. Este lunes de septiembre, todas las aulas abiertas, estudio y sabiduría van a reanudar su fiesta.

