Inauguran en La Habana Encuentro Internacional de Ciencias Penales

La Habana, Cuba.- Con la participación de profesionales del sector jurídico se inauguró el XIV Encuentro Internacional Ciencias Penales y el II Evento Legalidad, derecho y sociedad, al que asistió el Héroe de la República de Cuba, Gerardo Hérnandez Nordelo.

En la cita se conoció que el encuentro de ciencias penales se realiza desde 1992 con una creciente presencia de catedráticos, investigadores, y autoridades en el área.

El Fiscal General de nuestro país dijo que durante las jornadas se analizarán temas sobre los retos frente a la corrupción, y la protección a las familias, enfocados a propiciar el debate para desde el derecho contribuir a la solución de los problemas comunes.

El también Presidente del Comité organizador del evento, que sesiona hasta el viernes en La Habana, ponderó la seguridad ciudadana como una de las conquistas más importantes de Cuba.

La prevención y el enfrentamiento al tráfico de drogas y migrantes, y los delitos económicos son temas del Encuentro Internacional de Ciencias Penales, que comienza hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana, con la asistencia de 300 delegados de 22 países, entre ellos fiscales, abogados, criminalistas, jueces, médicos legistas y sociólogos.

En el Encuentro de Ciencias Penales que se efectuará hasta el 16 de marzo, se mostrarán las experiencias de Cuba en la administración de justicia, el tratamiento de los menores con trastornos de conducta y la reinserción social de los ex reclusos.

Igualmente se incluye el papel del Estado, la Sociedad y el Derecho en la lucha contra la corrupción, y el control de la legalidad como garantía de la seguridad ciudadana.

