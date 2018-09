Creada empresa mixta cubana-estadounidense

El Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica, BioCubaFarma, anunció la creación de la primera empresa biotecnológica cubana-estadounidense, Innovative Inmunoterappy Alliance SA, que tendrá por sede la Zona especial de Desarrollo de Mariel.

La nueva empresa mixta ha sido creada entre las filiales comerciales de dos reconocidas instituciones de investigación: el Centro de Inmunología Molecular, de Cuba y el Roswell Park Comprehensive Cáncer Center, de Estados Unidos, indica el comunicado.

Este paso histórico en la colaboración científica entre ambos países permitirá el avance de la investigación y el desarrollo del nuevo medicamento contra el cáncer.

El anuncio hecho por la Empresa cubana BioCubaFarma señala que esos medicamentos pueden prolongar y mejorar la supervivencia de miles de pacientes en Estados Unidos, aquejados por esa mortal dolencia.

La nueva Empresa biotecnológica cubano- estadounidense, con sede en la Zona Especial de Desarrollo Mariel contará entre sus productos con el medicamento CIMAvax EGF, conocida terapia contra el cáncer de pulmón.

El comunicado de BioCubaFarma agrega que también la nueva empresa mixta tendrá otros tres tratamientos adicionales de inmunoterapia desarrollados en Cuba para diferentes tumores.

En los primeros años, la empresa tendrá como principal objetivo potenciar la investigación científica y clínica, permitiendo demostrar la seguridad y efectividad de esos novedosos tratamientos en Estados Unidos.

De resultar exitosos esos estudios, la entidad cubano- estadounidense estará en condiciones de exportar los productos para beneficio de los pacientes norteamericanos, una vez obtenida las aprobaciones necesarias que otorga la agencia reguladora de medicamentos de ese país.

