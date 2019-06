Cuba clasifica como prioridad la producción de carne de pollo

La Habana, Cuba. – Incrementar la producción de carne de pollo en Cuba es hoy tarea de primer orden del Instituto de Investigaciones Avícolas, sobre las acciones que se realizan actualmente informó su director Reinier Ramos.

El directivo dijo que ya existe un programa que garantizará para el mes de diciembre medio millón de reproductores de líneas puras de pollos de ceba, para ofertar a los criadores privados que cuenten con los requisitos necesarios.

Reinier Ramos explicó que los convenios con las Empresas y campesinos comenzarán en la provincia de Ciego de Ávila y posteriormente se extenderá al resto del país, con el fin de aportar desde los municipios al autoabastecimiento territorial.

En Cuba desde el 2001 se produce carne de pollo, sino que se importa desde diferentes naciones, de ahí la importancia de darle un impulso a esta producción altamente demandada en la mesa de los cubanos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.