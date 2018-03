Cuba demanda en la ONU el cese del bloqueo de Estados Unidos

El embajador de Cuba ante la ONU, en Ginebra, Pedro Luis Pedroso, demandó el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, informaron fuentes diplomáticas.

Durante el XXXVII período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el representante diplomático exigió, además, la devolución del territorio que usurpa la Base Naval en Guantánamo.

Aseveró que Cuba continuará su lucha porque su sociedad sea la más justa posible, y persistiremos en defender el derecho del pueblo cubano de darse a SÍ mismo el sistema político que considere, y seguir su camino de autodeterminación sin ninguna intervención ni injerencia.

El embajador reiteró el rechazo a la manipulación y el doble rasero en el tratamiento de los derechos humanos, y llamó a abandonar el camino de la politización y la selectividad.

