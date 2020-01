La militancia partidista en balance

La Habana, Cuba. – La vicejefa del Departamento de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Emilia Neuris Acuña Lemes, explicó al diario Granma las directrices fundamentales del proceso de balance de trabajo y ratificación o renovación de mandatos de los núcleos y comités de la organización, que se extenderá hasta marzo.

Que la militancia partidista analice su actuar desde la raíz, que evalúe cuánto hizo y cuánto más puede hacer, y que el debate sea esencialmente transformador, subrayó Acuña Lemes.

Abundó que se trata de chequear la labor desarrollada en correspondencia con lo aprobado en el VII Congreso, y de valorar lo hecho en las batallas económica e ideológica.

Acuña Lemes comentó, además, sobre la celebración del proceso asambleario en los comités municipales y distritales, entre abril y junio, así como a nivel provincial desde septiembre hasta noviembre, como preámbulo del VIII Congreso del PCC.

