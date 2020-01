Evo Morales denuncia amenaza contra líder sindical boliviano

Buenos Aires, Argentina. – El expresidente de Bolivia Evo Morales denunció las amenazas del ministro de Defensa del gobierno de facto de ese país, Fernando López, contra el líder sindical de los cocaleros, Andrónico Rodríguez.

En su cuenta oficial de Twitter, Morales afirmó que López amenazó con emplear a los uniformados para silenciar a Rodríguez, vicepresidente de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba y posible candidato a la presidencia de la nación andina por el Movimiento Al Socialismo.

El ministro de Defensa de facto, Fernando López, hombre de Camacho, amenaza con usar a las fuerzas armadas para acallar al vicepresidente de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez.

Rodríguez, de 30 años, aseguró en más de una ocasión que está dispuesto a postularse a la presidencia del país si cuenta con el apoyo de Morales, refugiado en Argentina.

