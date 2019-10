Cuba, las ideas no se pueden bloquear

La Habana, Cuba. – La educación cubana recibe daños directos por la política de bloqueo impuesta por Estados Unidos y los principales perjudicados son los estudiantes, aseguró en La Habana Eva Escalona Serrano, directora de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación.

Agregó que aunque el sistema educativo es universal y gratuito, el Estado dedica más de 23,7 por ciento del presupuesto anual, y debe comprar en mercados lejanos el papel necesario para imprimir los libros de texto y los cuadernos de trabajo, lo que implica, acotó, gastos adicionales.

Precisó Eva Escalona Serrano que los módulos para los laboratorios de ciencias, las computadoras y televisores, los mapas y las herramientas para las clases de Educación Laboral también son deficitarios.

Significó que por el recrudecimiento del bloqueo se dificulta la adquisición de implementos deportivos y de instrumentos musicales, que se encarecen en mercados lejanos.

El deterioro de escuelas y la dificultad para adquirir materiales necesarios para su reparación, por causa del bloqueo de Estados Unidos, inciden en la calidad del servicio en los planteles, explicó en La Habana, Eva Escalona Serrano, directora de Ciencia y Técnica del MINED.

Dijo que no poder utilizar el dólar estadounidense para efectuar alguna compra y realizar el traslado desde mercados lejanos hacia nuestro país, complica e incrementan los costos.

Comentó Escalona Serrano que la Educación Especial cuenta con una red de instituciones y un personal especializado con múltiples carencias de materiales didácticos para desarrollar su labor.

Cuba ofrece a los alumnos de esa enseñanza garantía de estudio hasta donde sus posibilidades lo permitan para que puedan valerse por sí mismos y ser personas útiles a la sociedad.

