Por la ruta del desarrollo industrial sostenible

A pocas horas de iniciar el evento más importante de la industria cubana, 31 países confirmaron su participación a la cita que apuesta por el intercambio científico técnico, el fortalecimiento de asociaciones tecnológicas entre industrias nacionales y extranjeras y la promoción de renglones exportables.

La tercera edición de la Convención y Exposición Internacional Cubaindustria 2018, abrirá sus puertas hasta el viernes en el Palacio de Convenciones, para los eventos teóricos, mientras el recinto ferial de Pabexpo acogerá la feria expositiva.

En ella tendrá lugar el Primer Foro de Negocios, que contribuirá a atraer potenciales clientes para la Zona Especial de Desarrollo Mariel y otros aprobados en la Cartera de Oportunidades para la inversión extranjera.

También Cubaindustria atraerá capital extranjero hacia proyectos estratégicos para la economía nacional.

Once congresos asociados a temas cardinales del desarrollo industrial traerá en su tercera edición la Convención y Exposición Cubaindustria 2018.

Paralelo a ello tendrá lugar una muestra expositiva en el recinto ferial de Pabexpo, que incluirá temas como el reciclaje, metalurgia, fuentes renovables de energía, equipos médicos y servicios profesionales.

Este año uno de los temas novedosos será la reutilización de envases más allá de la recuperación propiamente; un eje vital para nuestra economía. Además, Cubaindustria 2018 analizará el estado actual del mantenimiento industrial, así como de la producción de la moda, el mueble, los ambientes y los estilos.

Será una cita que en junio acaparará la atención de especialistas y empresarios del desarrollo industrial nacional y extranjero.



