Cuba denuncia exclusión de Venezuela de Cumbre de las Américas (Fotos+Video)

América Latina está mutilada sin la presencia de Venezuela, afirmó el diplomático cubano Juan Antonio Fernández, al intervenir en el diálogo hemisférico que tiene lugar en Perú previo a la VIII Cumbre de las Américas.

Fernández afirmó, en referencia a la exclusión de Venezuela, que ese diálogo y la propia Cumbre debían ser un punto de encuentro para todos los países del hemisferio y un espacio para exponer ideas, lograr consensos y debatir en nuestra rica diversidad.

El representante de Cuba expresó preocupación por la forma poco transparente y selectiva con que se conformaron las 28 coaliciones de la Sociedad Civil Hemisférica.

Fernández alertó sobre la composición de una coalición coordinada por la llamada Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, conformada por personas de dudosa trayectoria y con agendas políticas de provocaciones y subversión.

La Sociedad Civil Cubana no compartirá en Lima espacio alguno con elementos y organizaciones mercenarias al servicio de una potencia extranjera.

Esa posición fue expuesta por la representante cubana Yamila González Ferrer, en el diálogo hemisférico que sesiona en la capital de Perú, preparatorio del foro de la Sociedad Civil, paralelo a la VIII Cumbre de las Américas, que trabajará a mediados del próximo mes de abril.

González, vocera de la coalición que aborda el tema por un mundo inclusivo y respetuoso, denunció que los mercenarios buscan en esos espacios provocar y alcanzar un reconocimiento que no tienen en Cuba.

Tenemos el propósito de participar de manera respetuosa en los debates, pero ante cada ofensa, irrespeto o provocación, siempre habrá una respuesta, advirtió la representante cubana, quien asiste a las reuniones previas a la cita hemisférica en Lima.

