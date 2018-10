Contribuir al empoderamiento de las tecnologías de la información

Cómo la Unión de Informáticos de Cuba puede contribuir a la informatización de nuestra sociedad es una interrogante que durante dos días responderán los participantes a la Primera Conferencia Nacional de esa joven organización, que inició sus debates en La Habana.

Al inaugurar el evento, al que asistió el Ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, la Vicepresidenta de la Unión de Informáticos de Cuba, María Esther Alfonso, repasó los principales resultados a más de dos años de creada la organización, como el avance en la infraestructura tecnológica.

Los delegados tienen el reto de continuar haciendo de la Unión de Informáticos de Cuba una organización que se distinga por innovar, integrar, e informatizar.

