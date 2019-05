Accidente ferroviario en La Habana sin perdidas humanas (Fotos)

La Habana, Cuba. – No se reportan victimas humanas ni heridos en el accidente ferroviario que tuvo lugar esta madrugada en la cercanias de la Avenida 114 y la CUJAE, donde se descarriló un tren cargado de contenedores procedente de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

El tren que iba con destino a Cárdenas llevaba 15 planchas con contenedores cuando descarriló en el lugar citado, donde se personaron de inmediato el ministro de transporte Eduardo Rodriguez y directivos de la Unión de Ferrocarriles de Cuba.

El Ministerio de Transporte constituyó una comisión investigadora que se encargará de las pesquisas para determinar las causas de este lamentable accidente, cuyas pérdidas tendrán un impacto sobre la economía nacional.

En este momento está interrumpido el tráfico ferroviario entre La Habana y Artemisa, pero las autoridades del MITRANS esperan restablecerlo en breve plazo.

