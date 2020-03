Otra mentira en el Ministerio de Colonias

La Habana, Cuba. – Dice un conocido refrán que primero se atrapa a un mentiroso que a un cojo. Y volvió a cumplirse esa afirmación y quedaron al descubierto los mentirosos bolivianos, esos que apoyados por la Organización de Estados Americanos (OEA) hicieron que Evo Morales abandonara la presidencia.

Un informe del Centro de Investigación Política y Económica concluyó que fueron legítimas las elecciones celebradas en octubre, en las que fue electo Evo y que posteriormente fueron anuladas por un supuesto fraude.

Ese fue el argumento más fuerte que manejó la oposición al Movimiento al Socialismo para lograr la renuncia del presidente, a quien parte de la policía y del ejército le retiró el apoyo con el beneplácito de la OEA. Pero el desmentido a esa maraña llegó ahora de dos reconocidos expertos nada menos que del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

En el caso boliviano, la OEA volvió a quedar con las vergüenzas al aire, porque el informe de los dos expertos estadounidenses señala que esa entidad no aportó argumentos, ni evidencias significativas, que avalen la tesis de que hubo irregularidades en las elecciones.

Recordemos que la mafia de Luis Almagro también publicó un texto sobre los comicios en Bolivia, que fue rebatido por el Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica porque estaba basado en el sistema de divulgación de datos previos y no en los resultados reales.

Lo cierto es que no hubo fraude en esos comicios y que los verdaderos ladrones fueron los opositores Carlos Mesa, Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho ayudados, como siempre, por Almagro.

Otra vez la verdad salió a la luz, aunque la mentira se escondiera en el mismísimo Ministerio de Colonias.

