Gotera política en la Casa Blanca

La Habana, Cuba. – Dos periodistas de la Associated Press (AP) revelaron nuevos ángulos de lo que viene ocurriendo en la muy convulsionada administración Trump.

Se trata de un artículo firmado por Zeka Miller y Jonathan Lemire, en el que compararon la situación actual de la Casa Blanca con el Reality Show donde Trump era su presentador semanal.

La reciente dimisión de su principal asesor económico, Gary Cohen, todavía repercute hasta los cimientos de la Mansión Ejecutiva. Ambos periodistas apuntaron que el presidente pidió a temerosos colaboradores seguir trabajando.

La AP aseveró que Donald Trump en conferencia de prensa expresó el pasado martes: todos quieren trabajar en la Casa Blanca y quieren estar cerca de la Oficina Oval. Pero la realidad es muy distinta, existen responsabilidades todavía no desempeñadas, y otras han sufrido abandonos reiterados, puntualizó.

Los periodistas de AP, Miller y Lemire refieren lo dicho por la vocera, Dunn-Tempas acerca de las renuncias en la Mansión Ejecutiva que llegan al cuarenta por ciento en un año, generando desorganización.

Otro funcionario, no identificado, dijo que se teme la continuidad de esas renuncias. Algunos, apuntaron estar al borde del colapso.

La AP comentó que los caprichos de Trump al tomar decisiones y la parálisis de proyectos legislativos podrían originar la separación de talentos. Según observadores, la moral en la Casa Blanca se ha ido a pique.

Sería un grave error subestimar la capacidad de maniobra de Trump y el respaldo de poderosos sectores ultraderechistas. Pero aún más grave ignorar la situación que lo va cercando. De ahí que resulta necesario seguirle los pasos cada día. Así lo recomiendan los hechos tan objetivos como desgastantes.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.