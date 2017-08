Chucho Valdés en Festival de Jazz en Madrid

El Festival Internacional de Jazz de Getxo, que comienza el 28 próximo en Madrid, redondeó su cartel con la presencia del saxofonista polaco Andrzej Olejmiczak y el pianista cubano Chucho Valdés.

La cita, que se extenderá hasta el dos de julio, también anuncia en su programa la participación del cuarteto liderado por el guitarrista Dean Brown, el saxofonista Bill Evans; y la cantante Dianne Reeves.

Otros grandes que confirmaron su participación son el guitarrista John Abercrombie, y el joven trompetista estadounidense Christian Scottm, completando así una selecta lista de estrellas que darán brillo al Festival Internacional de Jazz de Getxo.

Los organizadores del evento anunciaron que la clausura llevará el sello del multipremiado Chucho Valdés y sus Afro-Cuban Messengers, una alineación que completan el bajista Gastón Joya, el baterista Rodeny Barreto y el percusionista Yaroldis Abreu.

