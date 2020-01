Una opción cercana al pueblo

La Habana, Cuba. – En pos de garantizar un gobierno electrónico eficiente en Cuba, el Portal El Ciudadano se consolida como una opción para acercar al pueblo a sus principales dirigentes, y a cada una de las estructuras administrativas de las provincias.

La puesta en marcha de servicios como el Nauta Hogar, las zonas Wi Fi y el acceso a internet, a partir de los datos móviles del celular, facilitan que los ciudadanos puedan comunicarse de una forma directa con las entidades territoriales.

Varias provincias del país ya tienen habilitado sus Portales, aunque persiste la necesidad de mantenerlos actualizados y activos con mayor variedad de información local, y aumentar la retroalimentación entre organismos y ciudadanos.

Hasta el momento, ese sistema ofrece información sobre cómo hacer trámites en la provincia, rutas de transporte y otros servicios, además de noticias.



