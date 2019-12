Sociedad civil cubana exige cambios para proteger el planeta

La Habana, Cuba. – En la XXV Cumbre del Clima (COP 25), la sociedad civil cubana exigió soluciones que impliquen cambios en los modelos capitalistas de producción y consumo, los cuales resultan insostenibles para el planeta.

Este miércoles se presentó el informe deGlobal Carbon Project, en el cual se explica que las emisiones globales de dióxido de carbono aumentarán el 0,6 por ciento este año, cuya causa principal es el uso de gas y de petróleo.

También se expuso un informe de la Organización Meteorológica Mundial, que demuestra cómo las temperaturas medias de la década 2010-2019 serán las más altas registradas hasta la fecha.

Ambos documentos ponen sobre la mesa con evidencias científicas concretas la necesidad de tomar conciencia y ser más consecuentes con el clima, aspecto que necesita de la acción urgente de todos los países.

Una reunión de Alto Nivel sobre Bosques sesionará hoy en Madrid como parte de la XXV Convención climática, centrada en la importancia de reducir la deforestación y la degradación forestal.

Además de buscar fortalecer la movilización de recursos para acciones climáticas, en el encuentro se dialogará sobre manejo y restauración de paisajes degradados, como una forma de mitigar el cambio climático y mejorar la resiliencia.

Tiempo de acción es el lema de la cita, y como es habitual en estas reuniones, la primera semana se centra en las negociaciones y los aspectos técnicos de la Convención.

A juicio de especialistas, la cita de Madrid abre una nueva fase que empezará oficialmente en DOS MIL VEINTE, en la que los países deben comprometerse a una mayor ambición climática; buscando lograr una mayor y más rápida reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

