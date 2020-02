Cuba inicia Jornadas por la Maternidad y Paternidad Responsables

La Habana, Cuba. – Crecer, autonomía y límites será uno de los talleres que dará inicio a la VII edición de las Jornadas Maternidad y Paternidad Responsables, organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual, Cenesex.

Esta será una de las actividades previstas para la apertura de esta iniciativa que ocupa a comunidades, escuelas y a la familia en general, para estimular una lectura crítica sobre el ejercicio de la maternidad, la paternidad y las actuales pautas de crianza.

Se debatirá sobre prevención del maltrato infantil y se entregará el reconocimiento público Al Mayor Amor, otorgado a familias destacadas en el tratamiento de sus descendientes.

El programa de actividades de las Jornadas Maternidad y Paternidad Responsables del Cenesex con el fin de socializar resultados científicos realizarán debates e intercambios con especialistas y una escuela para madres y padres.

