Contribuye ETECSA a informatización de la sociedad

Villa Clara, Cuba.- La instalación de unos 545 servicios de datos en el sector empresarial en 2019 constituyó uno de los principales aportes de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Villa Clara, al proceso de informatización de la sociedad.

Marlén Cortés Pentón, jefa del Departamento Comercial y Mercadotecnia de la División Territorial de ETECSA, explicó que entre los sectores con avances visibles se cuentan el sistema bancario, tanto el Popular de Ahorro, como el de Crédito y Comercio.

Ambos bancos muestran el desarrollo de pasarelas de pago como Transfermóvil y el aumento de los cajeros automáticos; así como el educacional, que posee las mayores solicitudes de conectividad.

En lo que respecta a clientes prepago, el pasado año se activaron más de 20 mil cuentas nautas en territorio villaclareño, medidor de las posibilidades de acceso a INTERNET de la población.

