Aclara ETECSA sobre actualización de contratos de telefonía fija

La Habana, Cuba. – La Dirección de Comunicación Institucional de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, aclara que desde el día 8 de enero, los clientes de telefonía fija que acudan a hacer cualquier trámite en las oficinas comerciales pueden actualizar su contrato con las nuevas condiciones.

Ante las inquietudes de algunos usuarios, ETECSA precisa que ese proceso no tendrá término de tiempo, por lo que podrá realizarse en cualquier momento.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.