Lavarse las manos, evita enfermedades

La Habana, Cuba. – Miles de gérmenes y microbios se albergan en las manos, debido a que con ellas se tocan muchas superficies contaminadas. La higiene de estas, lavándolas con frecuencia, es el antídoto más eficaz para evitar contraer enfermedades, en especial las respiratorias.

En la actualidad, cuando la humanidad enfrenta la epidemia del coronavirus, declarada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia sanitaria de importancia internacional, se menciona como una de las medidas preventivas más efectivas el lavado de las manos.

Estas, en condiciones de suciedad, pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca, y desde allí el Covid-12 entra en el cuerpo y le causa la grave dolencia. Por tanto, la higiene de las manos puede ayudar a las personas a reducir sus posibilidades de infectarse y sufrir una enfermedad que encierra un gran potencial letal.

Lavarnos las manos

La manera más efectiva para eliminar gérmenes y microbios de las manos es lavarlas frecuente y correctamente durante 20 segundos con agua y jabón, o usando un desinfectante a base de alcohol. Ello sigue siendo una eficaz medida, por cuanto mata los virus que pueda haber en sus superficies.

Esta práctica debe efectuarse al llegar de la calle tras haber estado en hospitales, gimnasios y a la entrada y salida de sitios con mucho tráfico humano, sitios públicos donde se han tocado, entre otros, mostradores, pasamanos, picaportes y barandas.

Hay que lavarse las manos antes y después de ir al baño, de comer, cocinar alimentos y amamantar, de manipular basura o desperdicios y después de manipular dinero, llaves y animales.

Contra el coronavirus estamos en un combate que podemos ganar siguiendo toda orientación sanitaria.

