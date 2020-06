Cuba con 38 nuevos casos de Covid-19 y sin fallecidos

La Habana, Cuba. – El Ministerio de Salud Pública de Cuba reporta al cierre de este domingo, 38 nuevos casos positivos a la Covid-19, para un acumulado de 2 mil 083; no se lamenta ningún fallecido, y fueron dadas 17 altas médicas, informó hoy el director nacional de Epidemiología del MINSAP, doctor Francisco Durán.

En la habitual conferencia de prensa, añadió que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 429 pacientes, de ellos 172 casos activos.

El doctor Durán puntualizó que 169 presentan una evolución clínica estable y se reportan 3 en estado grave, lo cual , destacó, demuestra la efectividad del ingreso oportuno y del tratamiento.

Agregó que en el país más de mil 700 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

El director nacional de Epidemiología, Francisco Durán, informó que para la Covid-19 se estudiaron este domingo mil 763 Mmuestras, resultando 38 positivas.

El experto dijo que 36 son contactos de casos confirmados, y de dos no se precisa la fuente de infección; en tanto 33 estaban asintomáticos,

Durán alertó que las provincias que reportaron nuevos casos positivos a la Covid-19 fueron Matanzas, con uno; y La Habana, con 37, de ellos 29 están relacionados con el brote en los Laboratorios AICA y uno con el foco en la Empresa Nacional de Transporte del Ministerio del Comercio Interior, que tienen vínculo común con el evento de transmisión local en la tienda La Época,

El doctor llamó a la población a cumplir todas las medidas establecidas para controlar el virus en Cuba.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.