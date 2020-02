A cinco décadas del primer trasplante renal exitoso en Cuba: reconocimientos, logros y desafíos

La Habana, Cuba. – El aniversario 50 del primer trasplante renal exitoso en nuestro país, fue celebrado hoy en el Ministerio de Salud Pública en acto presidido por el Miembro del Buró Político y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento y el Ministro del sector, doctor José Ángel Portal Miranda.

Los profesores destacados en el Programa de Trasplante Renal en Cuba, Charles Magrans, Reynaldo Mañalich y Jorge Pablo Alfonzo recibieron el sello conmemorativo aniversario 80 de la CTC, de manos de Guilarte de Nacimiento, quien reconoció de ellos “su aporte incondicional a la medicina cubana y a la obra de la Revolución·”.

Portal Miranda y el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Santiago Badía entregaron diplomas de reconocimiento a profesores e instituciones por su contribución a esa obra hermosa, y varios trabajadores recibieron la distinción Manuel Piti Fajardo por laborar de manera ininterrumpida en el sector por más de 20 y 25 años.

El director del Instituto Nacional de Nefrología, Guillermo Guerra Bustillo calificó de trascendental la atención brindada por nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro al Programa de Enfermedad Renal Crónica, Diálisis y Trasplante, que cuenta con 56 servicios de Nefrología, 9 centros de trasplante y estudios inmunológicos de primer mundo.

Refirió que en el país se atienden más de 5 mil pacientes en tratamientos sustitutivos de la función renal y reconoció la participación en el desarrollo del programa de más de 2 mil profesionales médicos y de enfermería, así como del Grupo Empresarial Biocubafarma, las FAR, el MININT, Cubataxis y los medios de comunicación.

“Hasta la fecha, se han logrado en Cuba 6 mil 385 trasplantes de riñón, de ellos 544 provinieron de donantes vivos, con un 80 por ciento de supervivencia”, destacó el viceministro de salud, doctor Alfredo González Lorenzo.

“Tal resultado, elogió, es el fruto de la medicina cubana y el espíritu solidario de nuestro pueblo que, ante el fallecimiento de un ser querido muestran disposición de donar órganos para salvar otras vidas, esta condición de solidaridad humana, en los últimos 5 años aportó más de 700 donaciones de órganos, beneficiando a 900 pacientes con trasplantes renales”.

Expresó que como sistema nacional de salud, en la enfermedad renal crónica existe el reto y el compromiso de trabajar de manera acelerada en la prevención de esa epidemia mundial, relacionada con el envejecimiento de la población y el incremento de la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, y la obesidad, entre otras.

Ante nosotros, enfatizó, está el desafío de promover e impulsar la prevención y Atención de los pacientes con enfermedad renal crónica en los escenarios de la Atención Primaria de Salud, potenciando al máximo el trabajo del Médico y Enfermera de la Familia, mediante la identificación y modificación de los factores de riesgo, presentes en la comunidad, así como la pesquisa temprana del paciente y la interconsulta con el nefrólogo.

“Estas acciones de salud realizadas con eficacia nos permitirán, no solo la prevención, sino también enlentecer la progresión de la enfermedad y sus complicaciones”, subrayó González Lorenzo.

Insistió en el desafío de continuar desarrollando el trasplante renal, su realización oportuna, la elevada experticia de profesionales que integran los equipos médicos y la introducción gradual de nuevas tecnologías.

El viceministro felicitó en nombre del Consejo de Dirección del Ministerio de Salud Pública a todos los participantes en el programa de trasplante que es muestra evidente de lo que ha logrado nuestro pueblo en Revolución y no se ha detenido y se mantiene en continuo desarrollo a pesar del bloqueo inhumano impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

