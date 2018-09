Recuerdan al creador de El Loquito

En el municipio de San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, esta semana desandó sus calles el popular personaje El Loquito, creado por el caricaturista, humorista, periodista, artista de la plástica y profesor cubano, René de la Nuez Robayna.

Resulta que a 81 años del natalicio del también miembro de la Unión de Periodistas de Cuba y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, su querido pueblo le rindió el merecido homenaje.

En una humilde casita bañada por el río Ariguanabo, nació quien años más tarde, en 1957, creara el personaje El Loquito, que se convertía en un ícono de la crítica a la dictadura de Batista.

Con él, René de la Nuez iniciaba su trayectoria como caricaturista y humorista político y costumbrista profesional, quien alcanzaría el Premio Nacional de Artes Plásticas.

René de la Nuez resulta figura indispensable en la caricatura y el humor gráfico cubanos, creador de personajes situados para siempre en el imaginario popular, como El Loquito, Don Cizaño y el Barbudo.

Con una vasta producción editorial, trabajó activamente en publicaciones periódicas como el semanario humorístico Zig-Zag y el Órgano Oficial del Comité Central, Granma.

Recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas en el 2006, en reconocimiento a sus más de cincuenta años de quehacer creativo y a la trascendencia, tanto artística como social, de una obra que ocupa un lugar privilegiado en el humorismo gráfico contemporáneo.

Por su producción gráfica obtiene el premio “Hernández Cárdenas”, y fue seleccionado entre los 100 mejores caricaturistas del mundo.

El artista René de la Nuez falleció en La Habana, el 6 de enero del 2015.

