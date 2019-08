No te bañes en el Malecón

La Habana, Cuba. – Mucho se ha alertado sobre el peligro de bañarse en el Malecón habanero, pues la salud sufre por las impurezas y contaminación de esas aguas, y los accidentes con peligro para la vida están presentes por los arrecifes que rodean la zona.

La jefatura de los bomberos ha resaltado el trabajo preventivo que sistemáticamente se realiza para impedir los accidentes y las pérdidas de vidas humanas, que se producen con frecuencia en esa zona, principalmente entre los jóvenes.

El Destacamento de Rescate y Salvamento, ha lamentado la ocurrencia de ese tipo de hechos, pese a las prohibiciones hasta para la pesca en el área, y aunque en todo el muro del Malecón están colocados los avisos y señalizaciones, continúan las violaciones.

Ante esa situación es fundamental el papel de los padres en la educación y control de sus hijos, quienes a veces viajan desde otros municipios a bañarse en la zona.

