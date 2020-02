Estampas habaneras. Juana Borrero Pierra

En el presente año se cumple el aniversario 124 del deceso de la inspirada escritora y creativa artista de la plástica Juana Borrero Pierra.

Desde los primeros años de su existencia, que se extendió solo durante dos décadas, la joven habanera se destacó en la creación de hermosos cuadros, poemas y un amplio epistolario.

Entre estos últimos está el primer título de su autoría que salió a la luz como Vespertino, al que siguieron Rimas y otras obras, dadas a conocer en el volumen titulado Grupo de Familia, Poesías de los Borrero.

Los estudiosos de la amplia producción poética de la escritora Juana Borrero han dicho que esa productiva etapa creadora concluyó con el poema titulado Última Rima, considerado como la más hermosa y lograda entre sus inspiradas obras.

En 1901, el padre de la creadora Juana Borrero, Esteban Borrero, volvió a la mansión conocida como la Quinta de Zayas, en Puentes Grandes, frente a la Papelera.

Ahí Juana había mostrado sus emociones en imágenes y figuras literarias. La pintora Dolores Desvernine le dio las primeras lecciones, y a los 9 años el progenitor de Juana la llevó a la Academia de San Alejandro y recibió clases de Luis Mendoza y Antonio Herrera.

De Juana Borrero su amigo, el poeta Julián del Casal, en su libro Bustos y Rimas dijo: “Para comprender el valor de sus cuadros es preciso contemplar algunos de ellos.

Corta serie de lecciones recibidas de distintos maestros han bastado para que iluminada por su genio se lanzase a la conquista de todos los secretos del arte pictórico”.

La obra poética y el epistolario de Juana Borrero Pierra, nacida el 18 de mayo de 1877 en La Habana, llegó a nuestros días gracias al cuidado de varios allegados.

En un documento firmado en 1961 por su hermana, Mercedes Borrero, afirmó que las cartas enviadas por Juana desde su exilio en Cayo Hueso a su amado Carlos Pío, las cosió la tía de éste, Piedad Hernández de Campuzano, dentro de la chaqueta de campaña del joven, cuando él vino a Cuba para unirse al Ejército Libertador.

Carlos Pío cayó en combate en las inmediaciones del ingenio Santa Rosa, de la familia de la patriota Marta Abreu Arencibia, ubicado cerca de Sancti Spíritus, en la antigua provincia de Las Villas.

