Nuevos camiones colectores de basura en La Habana

48 nuevos camiones japoneses colectores de desechos sólidos llegaron recientemente a La Habana y se distribuirán en 7 municipios, por lo que sumados a la anterior entrega son 11 los territorios beneficiados con el donativo.

El Director de la Empresa Provincial de Servicios Comunales, Onelio Ojeda precisó que son Diez de Octubre, Habana del Este, Cerro, Boyeros, Marianao, La Lisa y Regla, que completan la flotilla que se repartió en Plaza, Playa, Habana Vieja y Centro Habana.

Refirió a Radio Reloj que está previsto que los nuevos equipos comiencen a operar en la segunda quincena del mes de Julio, una vez concluida la revisión técnica y las adecuaciones al sistema.

Onelio Ojeda explicó que ese grupo se sumará a los 22 colectores que operan en la capital como parte de la estrategia para mejorar las necesidades de higienización de cada municipio.

A pesar de contar con mayor disponibilidad de equipos colectores para la recogida de desechos sólidos en La Habana, la sistematicidad, calidad y falta de personal continúan siendo tareas pendientes, sobre el tema dialogó con Radio Reloj el Director de la Empresa Provincial de Servicios Comunales, Onelio Ojeda.

Explicó que existe una estrategia para brindar mejor servicio que incluye varias acciones como organizar los horarios de recogida y capacitar a los que operan los nuevos equipos japoneses.

Onelio Ojeda agregó que se incrementa el número de contenedores, cajas ampiroles y se trabaja en la actualización del reglamento disciplinario en busca de lograr mayor organización y control.

Sin embargo, dijo, es imprescindible no arrojar basura en la calle fuera de los contenedores, ni objetos que dañen los equipos. Es deber de la comunidad velar por la higiene.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.