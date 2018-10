Historiadores evocaran inicio de la única Revolución en Cuba

Bayamo, Cuba. – Los asistentes a la Reunión Nacional de la Red de Oficinas de las Ciudades Patrimoniales de Cuba, prevista del 8 al 10 de este mes en Granma, asistirán al acto nacional por los 150 años del incio en La Demajagua de las luchas por la independencia de Cuba.

Ludín Fonseca, Historiador de Bayamo, precisó que en la Plaza de la Revolución de esa ciudad, rendirán homenaje al Padre de la Patria y a Perucho Figueredo, autor del Himno Nacional.

Añadió que la conmemoración de aquella gesta fortalece en el pueblo sus valores patrióticos, el conocimiento del legado de Céspedes y de quienes lo siguieron al alzarse desde su ingenio contra el colonialismo español.

El historiador de Bayamo dijo que el 10 de Octubre, en La Demajagua, se reafirmarán las palabras de Fidel cuando dijo que en Cuba sólo ha habido una Revolución, la que inició Céspedes.

