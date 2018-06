El consumidor cuenta

Dando seguimiento al tema de la protección al consumidor, Radio Reloj recorrió varios establecimientos de La Habana para conocer opiniones de la población, sobre un asunto de la vida diaria que involucra a todos los cubanos.

A la salida de la tienda La Estrella, en 10 de Octubre, Aymee Oliva, cuenta que a menudo el quiosco donde venden artículos del hogar está cerrado, y al preguntar las razones le explican que la dependiente no acudió al trabajo.

En cambio, Yangiset Sanz muestra satisfacción con el buen trato recibido en una de las tarimas del Mercado Agropecuario de 17 y K, en el Vedado, donde educación, amabilidad y respeto distinguieron el servicio de venta.

Acerca de otra de las aristas de la Protección al Consumidor, varios entrevistados coincidieron en que aun cuando se realizan inversiones en la mayoría de las panaderías de la capital, la calidad del pan normado sigue siendo asignatura pendiente.

En recorrido por entidades de La Habana, Radio Reloj constató el positivo estado de opinión de las personas referente a la nueva resolución sobre Protección al Consumidor, pues representa otra vía para hacer cumplir sus derechos.

Rafael Gutiérrez, de 10 de Octubre, afirma que el maltrato e irrespeto están presente en muchos lugares, situación que -enfatizó- debe revertirse para un mejor funcionamiento de la sociedad.

Igual criterio comparte Estela Pozo, de Marianao, quien añade que es en el comercio, la gastronomía y los servicios donde, a su juicio, se concentran las mayores insatisfacciones, ya sea por mal pesaje, violaciones de precios o falta de higiene.

Cada ciudadano tiene derecho a ser bien atendido, informado y exigir por que ello se cumpla. El lunes proseguimos este tema con una entrevista a Marisel Rojas, de la Unión de Comercio y Gastronomía de La Habana.

