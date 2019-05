Deficientes los Servicios Comunales en Artemisa

Artemisa, Cuba. – En la cultura del detalle por el incumplimiento de las normas de calidad y procedimientos en las actividades de áreas verdes, limpieza de calles y recogida de desechos sólidos, están las principales deficiencias de los Servicios Comunales en la provincia de Artemisa.

Según valoraciones de la Comisión Servicios a la Población de la Asamblea Provincial del Poder Popular, la situación técnica de los vehículos afecta el cumplimiento del horario establecido para la recogida de los desechos sólidos.

La provincia de Artemisa cuenta con 35 vertederos, que en su mayoría no presentan las normas para su explotación y solo se amontonan los desechos, además de no lograrse uno por cada demarcación.

Con más de mil 800 trabajadores la Empresa de Servicios Comunales entre otras actividades realiza la limpieza de calles y locales, necrología y floristería, recogida de escombros y saneamiento.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.