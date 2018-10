Cuba conmemora el Día del Adulto Mayor

La Habana, Cuba. – Este lunes, al pié de la escalinata de la Universidad de La Habana, la Cátedra del Adulto Mayor de ese recinto académico, realizará el acto central por el Día Internacional de las personas mayores.

Teresa Oroza Saíz, presidenta del proyecto, invita a las personas mayores de nuevo ingreso y a sus egresados de los cursos anteriores, a subir los 88 escalones para participar también en la actividad cultural en el Anfiteatro Varona, ubicado en el plantel.

En el acto de este 1 de octubre, Día Internacional de las personas mayores, ratificarán el compromiso del plantel de rescatar el patrimonio y la memoria histórica de La Habana

La Catedra del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana da inicio al nuevo curso escolar dedicado al Aniversario 60 del triunfo de la Revolución cubana y a los 500 años de La Habana.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.