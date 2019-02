Camagüey Gourmet, entre lo mejor de la cultura culinaria de Cuba

El primer seminario de cultura culinaria Camagüey Gourmet, para celebrarse en marzo próximo, se catapulta como otra de las opciones para potenciar a Camagüey, entre los principales destinos turísticos de la isla.

La iniciativa que incluirá apartados teóricos para resaltar los valores de la cocina tradicional cubana, está prevista para la presente jornada alta del turismo, especialmente dirigida al mercado de los Estados Unidos, clientes que prestan especial interés por los atractivos en las ciudades antillanas.

El evento va por el rescate de las tradiciones culinarias camagüeyanas, y la adaptación de nuevas tendencias de la gastronomía mundial, comentó Luis Viamontes, director de Infotour en la región.

El directivo manifestó la intención de hacerlo extensivo a los principales espacios citadinos, exposiciones y cenas, en lugares como la Plaza San Juan de Dios, o la Plaza del Gallo.

