Arribará a casi dos décadas programa cultural en Matanzas

El espacio Confesiones entre puentes, celebrará su aniversario 19, con el pianista Nelson Camacho en su 70 cumpleaños, el próximo viernes 28 en la ciudad de Matanzas.

A cargo del periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, la cita cultural acogerá al destacado Maestro en el agasajo por su más de medio siglo de obra creativa, en la casona de los escritores y artistas de la provincia.

Rodríguez Sosa conversará con Nelson Camacho y comentará el libro El bolero en América Latina. Compositores e intérpretes, con compilación y presentación de Alicia Valdés Cantero, de la editorial Oriente.

Con trasmisión en vivo por la revista Entre puentes, de la emisora Radio 26, al espacio acudirán el doctor Ercilio Vento Canosa y el arquitecto Ramón Recondo Pérez, con historias de la urbe y de sus obras ingenieras.

