Preparan a médicos en Mongolia en uso del Heberprot P

La especialista del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, Yanisbel Ortiz, inició en Mongolia el entrenamiento de médicos en el uso del novedoso medicamento Heberprot P.

Este fármaco cubano, prescrito para la terapia de la úlcera del pie diabético, y basado en el factor de crecimiento humano, reduce el riesgo de amputación por esa afección, y llega con la asesoría

Ortiz, quien es especialista de primer grado en Angiología y Cirugía Vascular y miembro de la Sociedad de Angiología y Cirugía Vascular de Cuba, comenzó su asesoría en el hospital Songdo, de Ulán Bator, además de estar invitada al Simposio Nacional sobre Diabetes.

El Heberprot-P, del cual se han beneficiado alrededor de 300 mil pacientes en todo el mundo, está registrado en más de 20 países, entre ellos Rusia, Kuwait, Argentina y Colombia, y en Cuba ha propiciado la reducción de la amputación en un 70 por ciento.

