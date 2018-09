Experiencia del Psicoballet es mostrada en Cita Mundial

La experiencia del Psicoballet, método psicoterapeútico-cultural genuinamente cubano, con 45 años de experiencia, es expuesta en la Conferencia Internacional PsicoHabana 2018, que sesiona en el Palacio de Convenciones.

La Máster en Ciencias Psicológicas, Georgina Fariñas, directora fundadora del Psicoballet, anunció que mediante ese proyecto se han beneficiado a más de 26 mil personas en nuestro país, tanto niños, como adultos.

Este método ha contribuido a la rehabilitación, cura y reinserción social de individuos con necesidades especiales, mentales, motoras o sensoriales(…) aseveró Fariñas, también presidenta del Grupo Nacional de Psicoballet.

Además se ha sido extendido a casi una veintena de países de América Latina y Europa, y entre las naciones que poseen filiales, grupos de trabajo o laboratorios experimentales

