Bloqueo obstaculiza desarrollo de la microbiología cubana

El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos hace casi seis décadas afecta de múltiples formas a la microbiología en Cuba.

El Doctor en Medicina Andrés Zambrano Cárdenas, especialista en Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), explicó que los métodos diagnósticos oportunos requieren de recursos técnicos costosos.

Ejemplificó el experto que hace dos años se introdujeron para prevenir contagios en los hospitales desinfectantes ambientales y productos antisépticos que se emplean en las personas, químicos que reducen la contaminación ambiental con las bacterias que originan las infecciones.

La empresa francesa Annios, de reconocimiento mundial que empezó a vender los productos, fue comprada por una firma norteamericana, por lo cual ya Cuba no puede seguir utilizándolos, recalcó; eso nos ocurre con mucha frecuencia, dijo.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.