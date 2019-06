Avanza programa nacional de Medicina Natural y Tradicional

La Habana, Cuba. – A 170 renglones se aspira llegar en el cuadro básico de productos naturales, con 153 al cierre del pasado año, evidencia de un crecimiento desde su introducción en el Programa Nacional de Medicamentos, destacó el doctor Johann Perdomo.

El jefe del Departamento de Medicina Natural y Tradicional del Ministerio de Salud Pública agregó que ese aumento va acompañado del incremento en los volúmenes de producción, y dijo que este año se proponen fabricar 90 millones de unidades.

Johann Perdomo comentó que un mayor número de pacientes son tratados en el país con diferentes terapéuticas de la Medicina Natural y Tradicional, que cuenta, dijo, con más de 200 especialistas.

Refirió que trabajan para introducir en Cuba la Medicina Ayurvédica, con base en la energía de la mente y el cuerpo, terapia presente en 93 naciones.

