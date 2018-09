Roberto Fernández Retamar, un periodista en Revolución (+Fotos)

El espacio habitual Catalejo, de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, tuvo como invitado al Premio Nacional de Literatura Roberto Fernández Retamar, quien en encuentro con los reporteros, opinó sobre el papel de la prensa en la actualidad.

Ricardo Ronquillo, presidente de la UPEC, también dio a conocer tareas inmediatas en que se labora en la organización, fundamentalmente para contribuir a seguir defendiendo la obra de Fidel.

Roberto Fernández Retamar recibió un emblemático cartel de Martí y dos libros de destacados periodistas: uno de Julio García Luis y el otro de Juan Marrero.

