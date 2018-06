Recupera ETECSA servicio móvil en zonas del centro de Cuba

Santa Clara, Cuba. – La telefonía celular se activó en la tarde del miércoles en 13 consejos populares de los 18 con que cuentan la ciudad de Santa Clara y zonas de la ciudad de Sancti Spíritus, tras ser interrumpida por un incendio en el centro tecnológico de ETECSA el 25 de junio.

El director de ETECSA, Gustavo Montesinos, informó que la instalación de nuevas radiobases permitió la comunicación a través de la plataforma 3G, y en las próximas horas los usuarios podrán hablar por la plataforma 2G.

También Mayra Arevich, presidenta ejecutiva de ETECSA, expresó en Villa Clara que especialistas del sector laboran sin descanso para restablecer ese servicio en la ciudad de Cienfuegos y las cabeceras municipales de las provincias centrales.

La funcionaria dijo que se protegerán las bonificaciones y otros servicios, así como las transferencias realizadas en el momento del incidente.

