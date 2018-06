Llega el Festival Varadero Gourmet

Varadero, Cuba. – Posicionar a Cuba como destino de calidad en los servicios gastronómicos, constituye objetivo central del X Festival Internacional Varadero Gourmet, previsto en ese balneario del norte de Matanzas del 26 al 29 de junio.

Conferencias magistrales, presentaciones de productos, exposiciones y concursos, integran la amplia agenda del evento con sede en el Centro de Convenciones Plaza América del más importante polo turístico de sol y playa de Cuba.

El Festival Varadero Gourmet incluye disertaciones bajo el título de Elaboraciones emblemáticas de la cocina tradicional cubana y su valor patrimonial; Visión eco gastronómica para proyectos cubanos; y Universalidad y cubanía en los servicios gastronómicos; además de Del cacao al chocolate, y La ginebra en la gastronomía cubana

El Festival Internacional Varadero Gourmet es auspiciado por la Empresa Extrahotelera Palmares, el Grupo Empresarial Cubasol, el Ministerio de Turismo, y el Centro de Capacitación de esa cartera.

