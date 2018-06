Investigan incendio en planta telefónica de Santa Clara (+Video)

Santa Clara, Cuba. – Los hechos que desataron un incendio en el cuarto piso del edificio que ocupa la Planta Telefónica de la ciudad de Santa Clara al mediodía de este lunes, son investigados por expertos para conocer los daños tecnológicos.

El director general de la ETECSA en Villa Clara, Gustavo Montesinos, informó que el siniestro se produjo en el lugar donde radican las plataformas principales de telefonía celular de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus, afectando el servicio móvil en las provincias centrales

Según información de última hora, se restablecieron las numeraciones del país que comienzan por 54, 55 y 56, no así las de los territorios centrales de Cuba.

En el incidente donde se personó de inmediato Julio Lima, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Villa Clara, no se reportaron heridos y se adoptan las medidas de contingencia para estos casos.

