Innovadores en los 500 años de La Habana

La Habana, Cuba. – Redoblar los esfuerzos para incrementar logros en la ciencia y la tecnología, es compromiso inmediato de los innovadores y racionalizadores capitalinos con vistas al aniversario 500 de La Habana.

Esa decisión está dirigida a elevar los resultados en la producción, para favorecer la sustitución de importaciones en las diferentes ramas priorizadas, con fin de hacer avanzar la economía y el desarrollo integral del país.

Tania Sotomayor, Presidenta de la Asociación de Innovadores y Racionalizadores, ANIR, en La Habana, destacó que los afiliados están convencidos de lo decisivo que resulta trabajar con mayor eficiencia y eficacia, para hacer realidad la estrategia trazada por la Revolución.

Añadió que la celebración del Aniversario 500 de La Habana, es también un acicate para impulsar los objetivos trazados por la organización en la provincia.

