Evocarán entrada a Guantánamo de mayor general del ejército libertador

Guantánamo celebrará, el próximo 10 de octubre, el 120 aniversario de la entrada triunfal en la ciudad, de Pedro Agustín Pérez, único guantanamero en alcanzar el grado de Mayor General del Ejército Libertador.

José Sánchez, historiador de la ciudad, comentó que el homenaje popular será a un costado de la antigua Escuela de Comercio, donde el patriota habló al pueblo en octubre de 1898 .

Además, el historiador resaltó la radicalidad del patriota y el significado político de su retorno a la Villa del Guaso, durante el conflicto hispano-cubano-norteamericano, en que Estados Unidos intervino para arrebatar a los mambises su victoria.

El pueblo guantanamero evocará al partícipe de la Guerra Necesaria y Mayor General del Ejército Libertador Pedro Agustín Pérez, quien prefirió luchar 30 años más, si fuera necesario, antes que la intervención.

