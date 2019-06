Cuba Ratifica su compromiso con los países del Caribe

La Habana, Cuba.- Con el llamado a consolidar los vínculos de hermandad entre las naciones del Caribe inauguró el Ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, la 6ta Reunión Ministerial Caricom-Cuba, celebrada en Guyana.

Cuba ratifica su perenne compromiso de cooperar y compartir sus modestos logros con el Caribe, subrayó el canciller en su discurso de apertura. En la cita, recordó que el valiente texto de las primeras cuatro naciones independientes del Caribe, al cual se unieron el resto una vez alcanzada su independencia, no será olvidado jamás.

Rodríguez Parrilla enfatizó que Cuba y el Caribe han desarrollado estrechos vínculos históricos y destacó que el mecanismo Caricom-Cuba ha contribuido decidida y eficazmente al fortalecimiento de ellos.

Durante la 6ta Reunión Ministerial Caricom-Cuba, celebrada recientemente en Guyana, el Canciller cubano Bruno Rodríguez agradeció la firmeza de las naciones caribeñas al denunciar la autorización del gobierno de los Estados Unidos, para activar el Título 3 de la Ley Helms-Burton.

El encuentro fue propicio para abordar temas de interés común como los efectos del cambio climático, el turismo y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Como parte de la gira que realiza por países del Caribe, el canciller cubano visitó Trinidad y Tobago y Santa Lucía. En esta última nación caribeña, no solo se reunió con autoridades del gobierno, sino también con colaboradores cubanos. Esa fue la segunda parada de la gira que realiza por varios países del Caribe hasta el próximo día 18, en aras de fortalecer los vínculos de cooperación y amistad.

