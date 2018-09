Cuba busca más capital extranjero (+ Video)

La Habana, Cuba. – En otro intento por captar capital foráneo, el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba organiza el III Foro de Inversiones, que sesionará los días 30 y 31 de octubre venidero.

El anuncio fue hecho en rueda de prensa por la directora general de Inversión Extranjera de ese ministerio, Déborah Rivas, quien explicó que hay un contexto más favorable a partir de las normas emitidas en agosto, que simplifican el procesamiento de las propuestas de empresas foráneas.

El Foro de Negocios forma parte de la agenda de la XXXVI Feria Internacional de La Habana, en la que se presentará la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera 2018-2019.

Esa cartera, dijo la funcionaria, cuenta con un volumen de proyectos más diverso, incluyendo los relativos a la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, que hará una presentación especial en la Feria.

Como parte del programa del venidero III Foro de Inversiones que sesionará durante la Feria Internacional de La Habana, la Agencia de Inversión Extranjera de Vietnam expondrá sus experiencias desde la óptica de varios empresarios de ese país.

Esa será una oportunidad para que el empresariado nacional desarrolle un grupo de habilidades sobre técnicas y procedimientos para la concreción de proyectos con capital foráneo en negociación

Sobre la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, la directora de la Ventanilla Única, Wendy Miranda, afirmó que se ha mantenido estable y creciente la tendencia al establecimiento de negocios en ese importante enclave económico

Miranda detalló que en la actualidad la Zona cuenta con 37 negocios con empresas de 17 países, lo que significa un monto total de inversión que supera los 2 mil 250 millones de dólares.

