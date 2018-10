Contingente Blas Roca de aniversario

A 31 años de fundado el Contingente Blas Roca Calderío por Fidel, sus trabajadores ratifican el compromiso de continuar la obra del Comandante en Jefe y su apoyo incondicional a la Revolución.

En el acto por la efeméride, realizado en la Unidad Empresarial de Base número 3 del capitalino municipio de La Lisa, el Primer Secretario del Partido en la provincia, Luis Antonio Torres Iríbar, llamó a los presentes a rescatar y mantener los valores de Fidel.

La cita fue momento propicio para reconocer a fundadores, antiguos directores y trabajadores destacados, que con su empeño contribuyeron a materializar numerosas obras y poner en alto el nombre de Blas Roca.

Cándido Palmero, primer director de la entidad, expresó que en ese Contingente se concentra la esencia de cómo Fidel creía debía funcionar una empresa, lugar donde la entrega y responsabilidad constituyen faro.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.