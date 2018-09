Concluye en México Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba

El XXIII Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba concluye en Toluca, México, con la participación de delegados de casi 20 estados mexicanos.

La cita se desarrolla en el contexto de los aprestos de la administración del presidente norteamericano, Donald Trump, de reforzar las medidas de bloqueo contra la isla caribeña.

El foro cuenta con la participación del diputado Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), quien calificó al bloqueo estadounidense como una política genocida.

Fernández Llort ostenta la condición de Héroe de la República de Cuba, junto a otros 4 de sus compatriotas que cumplieron misiones para monitorear los planes de organizaciones criminales que preparaban y cometían actos terroristas en Cuba y otros países, incluso en territorio estadounidense.

