Bloqueo de Estados Unidos obstaculiza desarrollo de Cuba

La Cancillería cubana consignó que el bloqueo económico, financiero y comercial que Estados Unidos ejerce contra la Isla resulta el principal obstáculo para el desarrollo de la nación.

Así lo suscribe un tuit en la cuenta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, según el cual esa política de cerco practicada por Washington desde hace casi 60 años dificulta la implementación de la Agenda 2030 asumida por la mayor de las Antillas para los próximos años.

En tal sentido, la Cancillería subrayó que el bloqueo va contra los Objetivos de Desarrollo Sostenible que pretende cumplir Cuba para beneficio de sus habitantes.

Al propio tiempo, la hostilidad de Estados Unidos impide el pleno disfrute de todos los derechos humanos del pueblo cubano, apunta el tuit del Minrex, que promueve en las redes sociales la etiqueta hastag NoMasBloqueo.

